San Cipriano Picentino sforna allegria: ospiti Tammaro, Arteteca, Avitabile

Indirizzo non disponibile

Baby dance, artisti di strada, giochi e intrattenimento, musica e spettacoli: apre i battenti a San Cipriano Picentino il villaggio dell'allegria, iniziativa della Pro Loco con il patrocinio del Comune e di Legambiente Campania.

I piccoli e grandi ospiti

Sarà innanzitutto il villaggio dei bambini: i laboratori dell'allegria saranno aperti dal 3 al 10 luglio, dalle ore 17.30 alle 20.30, nel parco Madonna del Carmelo. I temi: "Facciamo i pomodori, dal seme alla bottiglia"; "Mani in pasta", oggi giochiamo noi; "Costruisci il cambiamento", la natura come alleato; "Produttori di fantasia", pittura creativa. In serata, un tris di eventi: si comincia con Tony Tammaro, il 6 luglio, si prosegue con la comicità degli Arteteca, l'8 luglio. Gran finale con il maestro Enzo Avitabile, il 10 luglio.