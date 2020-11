IlluminiAmo Salerno con Pippo Pelo: asta benefica a favore di Open

E' cresciuta in poche settimane riuscendo a non snaturarsi e a racimolare solo proseliti entusiasti, ma, esattamente come accade per filo delle luci sull’albero (uno non basta mai) ad essa si agganciano, si stringono e si intrecciano nuove idee, figlie della stesso spirito originario: regalare un sorriso a se stessi e agli altri, accendere una speranza sinonimo di gioia condivisa. Mentre con grande entusiasmo la città si prepara ad IlluminiAMO Salerno, il progetto ideato da Pippo Pelo, ad esso si allaccia tendiAmolaMano, asta benefica a favore della onlus Open.

Parla il conduttore radiofonico:

"Qualche settimana fa gli amici di Op2Gadget mi hanno consegnato una shirt che riporta il logo dell’iniziativa. Gli stessi ne hanno realizzate 100, ma visto che il gruppo ne conta (con mia grande meraviglia e soddisfazione) oltre 10mila sarebbe stato impossibile dividerle equamente. Da qui l’idea di un’asta benedica a favore di un’associazione alla quale sono molto legato".

Con una diretta sul gruppo Facebook, martedì 1 dicembre alle 18, Pelo batterà le 100 magliette con un’asta on line. La base per ogni shirt è di 15 euro. Il ricavato andrà ad Open, la onlus che da oltre quindici anni si adopera nel supportare le famiglie di bambini con difficoltà sostenendo la ricerca sui tumori solidi infantili. Se è vero che “a Natale siamo tutti più buoni” accaparrarsi una di queste magliette potrebbe tradurre un modo di dire in un piccolo gesto che fa bene al cuore. L’obiettivo è quello di dotare il reparto di pediatria dell’Ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona di una lavatrice, un’asciugatrice e un set di scalda biberon da mettere a disposizione dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, impossibilitati a tornare a casa a causa del Covid-19.

Nel frattempo proseguono le prove tecniche: il gruppo è diventato il luogo dove scambiare informazioni sull'acquisto di questa o quella lampadina, prese speciali e luminarie particolari in grado di illuminare interi condomini.

Alla condivisione delle prime accensioni piovono commenti, suggerimenti, complimenti e cresce l’aspettativa di quel click unanime programmato per l’Immacolata. L’attività Mikasa es Tukasa ha dato vita all’iniziativa parallela “Luci Sospese”: chiunque può lasciare una quota della quale usufruirà chi vorrà acquistare luminarie. L’appuntamento con l’accensione è confermato per martedì 8 dicembre alle 19. Quel giorno Pelo, voce storica di Radio Kiss Kiss, avvierà una diretta Facebook e tutti i cittadini potranno condividere fotografie e video. L'emittente televisiva TvOggi ha deciso di accompagnare tutte le fasi. L’entusiasmo viaggia di quartiere in quartiere, da Mercatello fino a Via Indipendenza, senza escludere nessuno. Per l’occasione, eccezionalmente, anche la Clinica Tortorella, ha scelto di accendere per la prima volta la sua facciata.