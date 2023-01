“L’imbroglio dello sviluppo sostenibile”: Pallante presenta il suo libro a Salerno

Giovedì 26 gennaio alle ore 20:30 presso il Foyer Cafè del Teatro Nuovo in via Laspro 8, a Salerno, si svolgerà la presentazione dell’ultimo libro di Maurizio Pallante “L’imbroglio dello sviluppo sostenibile”, modera l’incontro Davide Gatto. Maurizio Pallante scrittore e saggista, ha svolto attività di ricerca e divulgazione scientifica sui rapporti tra ecologia, tecnologia ed economia, con particolare riferimento alle tecnologie ambientali. Senza mezzi termini, dichiara che il tanto decantato "sviluppo sostenibile" è soltanto un inganno. Una società che ormai basa la propria economia sulla continua produzione di beni in gran parte superflui e sul loro consumo sfrenato, non può pensare di conciliare la crescita economica, seppur calmierata, con una diminuzione di inquinamento e sovrautilizzo di risorse naturali.