"In scena": full immersion nel mondo della danza al Centro Sociale di Salerno con il maestro Cannito

Una full immersion nel mondo della danza, con un’intera giornata dedicata a lezioni, stage ed al concorso creato per l’occasione, con la presenza di noti artisti del settore: domenica 5 dicembre, al Centro Sociale di Salerno, si svolgerà “In Scena”. Organizzato da Il Balletto, sotto la direzione artistica di Federica Ferri, in collaborazione con il comitato provinciale dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), l’evento si propone di promuovere l’arte tersicorea sull’intero territorio.

La presentazione

Nel corso della giornata dedicata ad “In Scena”, si svolgeranno lezioni, stage ed il conseguente concorso. Le lezioni di danza classica saranno tenute da Alessandra Veronetti, ex prima ballerina del Teatro San Carlo, mentre Marina Quassia, ballerina e coreografa freelance, si occuperà delle classi di contemporaneo, che saranno di grande supporto in tale contesto e su cui si punterà molto l’attenzione. Ospite d’onore di “In Scena” sarà Luciano Mattia Cannito, coreografo e regista, direttore Artistico di Roma City Ballet e dell’Accademia Internazionale Art Village a Roma, nonché, in passato, direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli e del Teatro Massimo di Palermo. "Un evento dedicato alla formazione delle giovani ballerine salernitane ed alla promozione di un’arte che, purtroppo, è stata fortemente penalizzata e ferita dall’emergenza pandemica – afferma la direttrice artistica Federica Ferri -; attraverso appuntamenti come questo si torna ad avere la possibilità di confrontarsi con maestri esperti, di sperimentare, di migliorare, di mettersi alla prova e, soprattutto, di danzare, dopo i tanti ostacoli attraversati nell’ultimo periodo".