Torna "In Vino Civitas", si presenta la quinta edizione a Salerno

Sarà presentata in una conferenza stampa, in programma domani, mercoledì 17 novembre alle 10, presso il Salone del Genovesi della CCIAA, sede storica di via Roma a Salerno, la quinta edizione di “In Vino Civitas”, il salone del Vino di Salerno. “Brindiamo alla vite”: è lo slogan scelto per la quinta edizione dell’evento organizzato dall’associazione Createam in collaborazione con Cna Salerno e la Camera di Commercio.

L'evento

Circa 80 le aziende che saranno presenti con una media di 400 etichette che potranno essere degustate liberamente all’interno del Salone che aprirà alle 16 e chiuderà alle 23 nei giorni di Sabato 20 e Domenica 21 novembre 2021. Tutti i dettagli e gli appuntamenti collaterali saranno resi noti nel corso della conferenza stampa alla quale parteciperanno il vice presidente della Cciaa, Giuseppe Gallo, il presidente provinciale della Cna di Salerno, Lucio Ronca e ed il presidente di Createam Sergio Casola. L'ingresso alla Cciaa è consentito solo previa esibizione greenpass.