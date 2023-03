Inaugurazione della Nuova Casa di Cura Villa del Sole di Salerno

Venerdì 10 marzo, alle ore 16, verrà inaugurata la nuova sede della Casa di Cura Villa del Sole di Salerno. Ubicata in Via dei Greci, 1 – Loc. Fratte di Salerno.

La nuova Casa di Cura Villa del Sole è una struttura a dimensione umana che ha scelto di puntare su un modello organizzativo flessibile, in cui sono privilegiate la migliore cura del paziente e l’empatia che da sempre ha caratterizzato i professionisti che vi operano.

Gli spazi sono pensati in chiave moderna, gli ambienti familiari e ospitali. Una struttura accogliente e confortevole. Un Ospedale tra gli Ospedali che si integra con il territorio e che mette al centro la persona.

La nuova pagina che sta scrivendo Villa del Sole di Salerno porta con sé l’impegno di ogni componente del team della struttura, l’amore per il lavoro e soprattutto una vision caratterizzata da un modello organizzativo flessibile e dalla medicina personalizzata.

Molti i passi compiuti dagli anni ’60 in poi, fino a quando Villa del Sole è entrata a far parte del Network di Ricerca Neuromed che con la sua rete ospedaliera accreditata mette in campo un modello che chiamiamo di ‘ospedale diffuso’, all’interno del quale ciascuna struttura si caratterizza per una o più specialità che garantiscono un’assistenza di secondo livello grande ad investimenti tecnologici mirati e alla collaborazione di professionisti di grande esperienza.

Questo modello permette alla persona di poter accedere ad un sistema che garantisce una risposta a 360° al proprio bisogno di salute.

Nella Rete del Network Neuromed, la nuova Casa di Cura Villa del Sole si caratterizza, in continuità con la tradizione, quale ospedale di genere rivolto alla donna in tutte le sue fasi evolutive, con particolare attenzione alla gravidanza, dal concepimento fino al post-parto, ed alla cura del bambino.

La rinnovata Villa del Sole, accreditata con il SSN, aggiunge dunque un nuovo tassello alla rete ospedaliera del Network ed andrà ad integrarsi con la rete ospedaliera pubblica regionale, di cui rivendica l’appartenenza grazie agli oltre 6000 ricoveri e gli oltre 1100 nati ogni anno.