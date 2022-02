Pinacoteca provinciale di Salerno, inaugurata la mostra "Ernest Hemingway" di Fasanaro

Nella giornata di ieri, presso la propria Pinacoteca di Salerno in via Mercanti 63, la Provincia di Salerno ha inaugurato la mostra dedicata a Ernest Hemingway di Renaldo Fasanaro, organizzata in collaborazione con la sezione salernitana dell’Anils (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere). Oltre all’intervento dell’autore hanno portato i saluti istituzionali il presidente della Provincia Michele Strianese, il consigliere provinciale delegato al Patrimonio Museale, Biblioteche e Beni culturali Francesco Morra, con la moderazione del giornalista e scrittore Paolo Romano. A seguire c'è stato il reading introdotto da Patrizia De Bartolomeis, con l’accompagnamento musicale di Espedito De Marino e le letture in inglese di Flavio Erra, in francese di Corinne Tramoni, in spagnolo di Maria F. D’Andrea. Traduzioni di Luisa De Simone. L’apertura della mostra al pubblico inizia oggi pomeriggio, alle ore 16,30.

I commenti

“Nei bellissimi spazi restaurati della Pinacoteca provinciale di Salerno - dichiara il presidente Michele Strianese - con questa mostra viene ricordata la figura di Ernest Hemingway, in particolare la sua vita e le sue opere. Infatti oltre alle venti tele di Renaldo Fasanaro che ci raccontano il grande scrittore americano, vengono esposte importanti testimonianze tra cui per esempio tutte le edizioni originali dei suoi libri scritti fino all’anno della sua morte. Inoltre sarà possibile ammirare anche documenti, foto originali e un'intervista inedita della televisione cubana allo scrittore del 1954. Sono felice di ospitare questa mostra a Palazzo Pinto, perché è un'occasione unica per riscoprire la figura di Hemingway che, in pieno inizio secolo, ha saputo essere protagonista della storia del suo tempo e contemporaneamente ha aperto nuovi orizzonti alla moderna letteratura in Italia e in Europa, grazie anche all’opera divulgativa di personalità come Cesare Pavese, Elio Vittorini e Fernanda Pivano, quest’ultima attenta traduttrice delle sue principali opere letterarie" . Aggiunge il consigliere provinciale Francesco Morra: “La mostra su Ernest Hemingway di Renaldo Fasanaro è il primo appuntamento che mi vede in veste di Consigliere provinciale delegato al patrimonio culturale dell’Ente. Mi auguro che i nostri Musei e Beni culturali possano ospitare molti altri eventi organizzati in sintonia con le associazioni territoriali.”

Gli orari

L’ingresso al pubblico, iniziato ieri alle 16,30 e che proseguirà dal martedì alla domenica negli orari 9-19,30, sarà regolamentato nel rispetto della normativa anti Covid e con il controllo del super GreenPass.