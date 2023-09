“Incontri con le autrici”, ecco le ospiti della Sala Torre della Provincia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Saranno 8 incontri (date sulla locandina) con 9 ospiti preziose per me, che animeranno la sala Torre del palazzo della Provincia di Salerno per confrontarsi con il pubblico che verrà e rendere omaggio alla lettura , alla scrittura, alla letteratura con tutti i suoi generi. L’umanità è allo sbaraglio , solo affidando la prolusione , diffusione e promozione dell'incontro culturale non noioso ma dinamico nel dialogo e nel magico qb di intrattenimento musicale e di letture si può comunicare il dissenso alla bruttura .

Le 8 Autrici nei 7 incontri ne hanno da raccontare e ne hanno personaggi e storie per coinvolgerci e affascinarci,

Antonia Vivone thriller e racconti intimistici il 28 settembre inizieremo con lei, il suo thriller un romanzo che stimola mente e cuore , con eccezionali colpi di scena L’opera è un romanzo di formazione che mescola elementi thriller e drammatici, dosando il tutto in modo straordinario. È un libro che parla di come ci si sente quando si è imprigionati dalla propria storia, dal proprio passato. Una storia sulla sopravvivenza e anche sulla cattività e sulla liberazione

Agata Senatore il suo romanzare la propria vita ci riporta nel passato bello e nostalgico della Salerno degli anni '60 '70 '80

da leggere tutto in un fiato!

Rita RagniArtista/ poetessa poliedrica, attenta osservatrice, interprete onesta e genuina della realtà e del sentimento come solo una napoletana può essere 'verace' ,la tempra napoletana di una artista di Napoli , città eclatante dai toni forti, senza mezze misure, il cui vociare dei vicoli dalla tempra sanguigna !

Agnese Belardi è nata e vive a Lagonegro (Potenza). Laureata in Pedagogia, docente di Materie letterarie dal 1986 presso le scuole superiori di 2° grado, abilitata in Storia e Filosofia. Ha pubblicato il saggio dedicato alla poetessa Donata Doni “Una voce oltre la vita”, il volume sullo storico e uomo politico lucano, Giacomo Racioppi. Le raccolte di poesie: Nettare dal cuore , Arcobaleno di parole , Le piccole cose della felicità e Un mondo di pace. In fase di stampa i racconti “Lacus Niger”. Ha ricevuto premi e menzioni d’onore per i suoi scritti.

'A muso duro <donne che parlano di donne>'è il racconto di 5 donne, cinque storie che rappresentano le fasi dell’età evolutiva e denunciano la violenza di genere in tutte le sue forme. Almeno una donna su tre nella vita ha subito violenza riportano le statistiche.

Un invito alle donne a non farsi la guerra ma fare squadra.

Donatella Fenio Dody Dodina Il segreto di Gabrielle Ross è una storia d'amore e possessione, il riscatto di una donna che sceglie di uscire fuori da una relazione difficile. È un thriller erotico ricco di colpi .Un libro scritto da una donna per tutte le donne. Con la sicurezza di riuscire a regalarvi tante emozioni, e con la speranza di aiutare chi legge questa storia. Donatella ha in serbo una sorpresa quando ci sarà il suo incontro con noi.

Elena Lanzetta studia archeologia classica al “Suor Orsola Benincasa “ di Napoli e Psicologia a "La sapienza " di Roma. Si specializza in criminologia e giornalismo investigativo. Scrive su riviste e quotidiani locali di cronaca nera. Appassionata fin da piccola del mistero e del paranormale ,non tralascia mai i suoi antichi amori, studiosa di scienze esoteriche, ricercatrice instancabile della Verita.

Il mondo dei libri gialli si tinge sempre più di rosa, perché quello che era un genere letterario a larga maggioranza maschile da qualche anno a questa parte è stato conquistato dalle scrittrici donne: toste e determinate come i loro personaggi (spesso detective donne), hanno ormai milioni di fans in tutto il mondo.

Il suo libro si legge tutto d'un fiato perchè è già una sceneggiatura pronta per un film location Salerno, il passato e il futuro.

Titti Ficuciello autrice dalla penna brillante che mi accompagna in questi incontri , per me sarà tosta quando presenteremo lei...leggerò suoi testi! credo che Titti si trova a suo agio solo con la penna in mano, scrivendo e scrivendo ancora... è una donna estremamente cordiale, una secchiona, con ancora la curiosità di una ragazza e un senso dell’umorismo fulminante. Come me non è disposta a scendere a compromessi in nessun campo . Quello che esce dalla sua penna è perfetto, tanto che è per me un’autrice di culto e le sto sempre a dire :scrivi la storia romanzata della tua famiglia! quando me l'ha raccontata ero lìincantata a bocca aperta , se lo scriverà sarà un romanzo imperdibile, dal quale è impossibile staccare gli occhi una volta cominciato.

Luana Vitaliano di Nocera Superiore in provincia di Salerno.

Libro LA BATTAGLIA PER LA FELICITA’ e altri suoi libri...

"La mia ultima pubblicazione: La battaglia per la felicità (Tulipani edizioni) è un libro dal genere completamente nuovo per me. Dopo tanti fantasy ho deciso di rispolverare un vecchio manoscritto che riguarda temi narrativi moderni e molto più introspettivi, formativi."

Anna Cappuccio Sono felicissima di ospitarla perché, oltre ad essere una cara conoscenza, è una persona che stimo molto e sono convinta che il suo lavoro sia d’importanza fondamentale per molti.Quando ci troviamo in una situazione di impasse, una difficoltà, desideriamo che cambi qualcosa, abbiamo bisogno di elaborare un’emozione, una situazione, di assumere consapevolezza, di “stanare” e mettere in atto una potenzialità che fino a un certo momento non avevamo visto dentro di noi. Non si può fare nulla di tutto ciò senza agire in un modo nuovo, mettendo in campo pensieri e comportamenti nuovi. Per questo la creatività è davvero alla base del cambiamento, dell’evoluzione di sé e del nostro benessere. Il suo libro ci aiuterà a parlare di temi difficili attraverso l'analisi e l'utilizzo delle fiabe.