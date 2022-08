"Incontri": la danza contemporanea protagonista al Teatro dei Barbuti

Si terrà dall’1 al 3 settembre 2022, la quinta edizione della rassegna di danza contemporanea “Incontri”, organizzata dall’Associazione Campania Danza per la direzione artistica di Antonella Iannone. Appuntamento alle 21 al Teatro dei Barbuti.

Il programma

Ad aprire l'evento, giovedì 1 settembre, i danzatori francesi di Kilo che presenteranno “Fera”, concept e coreografia di Elena Cocci. Il 2 settembre toccherà a GDO/UDA con “Rossini vs Bach. Indovina chi vince stasera”. A chiudere il 3 settembre ResExtensa, che si esibirà in “Puzzle”. L’edizione 2022 della rassegna di danza contemporanea “Incontri” è organizzata dall’Associazione Campania Danza e realizzata in collaborazione con Bimed e Casa del Contemporaneo e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio del Comune di Salerno e del Comune di Gioi Cilento. La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del MiC che sostiene l’iniziativa.