Incontri di cultura a Vietri sul Mare: arrivano i "Gioielli di Pompei ed Ercolano"

All’interno della X edizione degli “Incontri di cultura” a Vietri sul Mare, l’associazione culturale La Congrega Letteraria organizza “I GIOIELLI DI POMPEI ED ERCOLANO: beni rifugio e trasmissione del potere”, lectio magistralis della prof.ssa Aglaia McClintock, docente di Diritto romano e Diritti dell'Antichità all'Università degli Studi del Sannio di Benevento. L’appuntamento è per venerdì 15 dicembre, alle ore 18:30 presso l'Aula Consiliare del Comune, al Corso Umberto I n.83, Vietri sul Mare.

A seguito dei saluti istituzionali del sindaco Giovanni de Simone, il giornalista presentatore e moderatore Aniello Palumbo porrà in dialogo la professoressa con il pubblico per un dibattito. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ai partecipanti alla rassegna che ne faranno richiesta verrà rilasciato un regolare attestato valido ai fini di legge.

Per informazioni è attiva la casella di posta elettronica: congregaletteraria@gmail.com, e i recapiti telefonici per messaggistica WhatsApp: 347 9074117 - 327 2176649.

Gioielli e bambini erano le “armi” delle donne romane. Gli ornamenta muliebria erano prova di ricchezza, ascendenza, status, capacità di partecipare ai culti religiosi; e sembra che a Roma i gioielli avessero una linea di trasmissione prevista da donna a donna. A partire dalla prima età imperiale i figli presero il posto dei gioielli come dimostrazione di status: non più solo espressione del prestigio della madre, ma una “garanzia comune dei coniugi”.