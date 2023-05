Due incontri di lettura animata per i bambini all' “Imagine’s Book – Libreria Guida”

Si svolgeranno domani (sabato 20 maggio) due iniziative dedicate ai più piccoli all’interno presso l'“Imagine’s Book – Libreria Guida”. L’ evento si articola in due incontri di lettura animata.

Il programma

Il primo incontro, alle ore 11, prevede la lettura animata del racconto “La cosa più importante” di A. Abbatiello e un’attività laboratoriale incentrata sul valore dell’unicità , sulle note di “Le canzoni degli animali” di L. Tozzi, M. E. Rosati G. Clima. Coinvolgerà i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni. Il secondo incontro, alle ore 17, prevede la lettura animata del racconto “Il seme della gentilezza” di Britta Teckentrup e un’attività laboratoriale incentrata sul potere della gentilezza sulle note di “Io ci sono se hai bisogno di L. Tozzi, M. E. Rosati, G. Orecchia. Coinvolgerà i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Parteciperà all'evento la pedagogista Roberta Mazzone, specializzata in atelier 0-6, esperta in ludopedagogia, progettista in ambito educativo, sociale e didattico.

EurekApprendimento organizza l'iniziativa in collaborazione con Imagine's Book libreria Guida Salerno L' evento è patrocinato da Cnis Salerno, Associazione Nisolò e AttivaMente Centro Pedagogico Integrato.