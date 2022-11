Danza, la rassegna "Incontri" si sposta al Teatro Ghirelli

La rassegna di danza contemporanea "Incontri" si sposta al Teatro Ghirelli a Salerno ed ospita la compagnia Movimento Danza. Appuntamento mercoledì 9 novembre con “Place is the Space”, spettacolo costruito per la prima parte con la coreografia di Sonia Di Gennaro, “Sulle ali della gravità”, e per la seconda sulla narrazione tersicorea di Gabriella Stazio che con “Place is the space”. Sonia Di Gennaro lavora sull’energia compressa in un corpo che prova a liberarla ma rimane come di pietra, ancorato in un punto preciso dello spazio.

La quinta edizione

Quella in corso è la quinta edizione della rassegna di danza contemporanea “Incontri”, organizzata dall’Associazione Campania Danza e realizzata in collaborazione con Bimed e Casa del Contemporaneo e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio del Comune di Salerno e del Comune di Gioi Cilento. La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del MiC che sostiene l’iniziativa. La direzione artistica è di Antonella Iannone.