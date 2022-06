Salerno prepara l'infiorata: fede e tradizione per il Corpus Domini

Indirizzo non disponibile

"Rifioriamo insieme" è il motto degli organizzatori. Riparte la tradizionale Infiorata di Ogliara. Nel quartiere collinare di Salerno, fervono i preparativi per il grande evento che si terrà dalle ore 20 del 18 giugno alle ore 24 del 19.

Lo scenario

"Ripartiamo dopo due anni di assenza - spiegano gli organizzatori - come se fosse il primo anno, sottovoce. Realizzeremo un unico, grande tappeto floreale sul sagrato della parrocchia Santa Maria e San Nicola di Ogliara. Questa sarà l'edizione 10+1 e non l'edizione 11". Per la Solennità del Corpo e Sangue di Cristo, il 18 giugno, alle ore 19 si comincia con la Santa Messa. A seguire, benedizione dei fiori e preghiera. La notte dei fiori: realizzazione del grande tappeto floreale sul sagrato della parrocchia. Il 19 giugno, alle ore 19, Messe alle ore 9, alle ore 11, alle ore 19. Alle ore 19 Santa Messa Solenne e processione del Corpus Domini. Benedizione finale sul tappeto di fiori.