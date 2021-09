Insieme per la danza, a Salerno: è tutto pronto per la seconda edizione

Le scuole di danza di Salerno e provincia scendono nuovamente in campo per puntare i riflettori sulle difficoltà affrontate in questo settore, in tempi di Covid: venerdì 24 settembre, alle 20.15, all'Arena del Mercatello, si svolgerà la seconda edizione di Insieme per la Danza. L’evento è organizzato dal gruppo #EmergenzaDanza, che riunisce varie scuole salernitane ed è nato lo scorso anno con lo scopo di catalizzare l’attenzione sulle tante difficoltà affrontate nel lungo periodo caratterizzato dalla pandemia.

I dettagli



Si torna così sul palco, assieme, per sottolineare che quell’emergenza non è finita, ma che, nello stesso tempo, la passione per questa disciplina ha consentito e consente alle scuole ed alle loro allieve di superare ogni ostacolo. Il lungo periodo di chiusure ed aperture a singhiozzo hanno messo in ginocchio l’intero settore, tra i più penalizzati dalla pandemia. Le scuole di danza hanno stretto i denti e sono andate avanti, nonostante un cammino sempre più in salita. Così, a suon di coreografie realizzate in dad, lezioni all’aperto in spazi di fortuna, si è cercato di non mollare, di non abbandonare le proprie allieve e c'è anche chi è riuscito a dare vita a spettacoli di fine anno, all’insegna della speranza e della voglia di ripartire. E’ proprio all'insegna di questo desiderio di ricominciare, di tornare finalmente e realmente in sala e nei teatri, che nasce la seconda edizione di "Insieme per la Danza". #EmergenzaDanza è composto da: Adele Ariano, Alessandra Autuori, Maria Rosaria Bacco, Luc Bouy e Gaetano Petrosino Bouy, Maria Cardamone, Stefania Ciancio, Annamaria Clarizia e Rosario D'Urso, Serena D'Amore e Alessia Scermino, Loredana Di Filippo, Roberta Dipino e Ketty Lanzara, Federica Ferri, Fiorella Iaccio, Anna Iorio e Valeria Milingi, Ylenia Ippolito, Maria Vittoria Maglione e Caterina Ceravolo, Marina Magurno, Loredana Mutalipassi, Iole Santimone, Eleonora Santoro, Alessia Siano. La serata sarà presentata da Guido Mastroianni.