Fame di danza: comincia l'intensive day a Salerno

Salerno iospiterà l'intensive day di danza. Il 10 ottobre, jazz funk con Alessia Landi, al Mediterranea Hotel. L'evento è giunto alla terza edizione e registra l’ennesimo sold-out. La ballerina tv e e teacher della prestigiosa Accademia M.A.S Music Arts & Shows di Milano, animerà la sala Giove con la master class di Jazz Funk, una danza che dà la possibilità di ballare in maniera travolgente.



Gli allievi provenienti da tutta Italia, per tutto il giorno, nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19, avranno la possibilità di dedicarsi allo studio del Jazz Funk, ampliando le proprie potenzialità creative, in un’atmosfera serena e incoraggiante che permette di sentirsi ispirati e “affamati” di danza. Il Jazz Funk è per le ragazze che vogliono imparare a ballare “come nelle clip”, per ottenere il massimo della loro “plasticità”, così come per i ragazzi che non hanno paura di sperimentare e stanno cercando la versatilità della danza. L’obiettivo è di creare un interprete, la cui espressività ed espressione si basano sulla libertà più totale: il danzatore lavora sul movimento e sulle proprie capacità interpretative. Il Jazz Funk è la danza dominante nel mondo dello spettacolo e viene utilizzato nella maggior parte delle coreografie, video musicali e spettacoli dal vivo di pop star di fama mondiale come Beyonce, Madonna, Britney Spears e Lady Gaga.

