L'International Street Food non si ferma: nuova tappa nel salernitano

Tappa a Baronissi per l'International Street Food 2023. L'appuntamento è per giovedì 16 (a partire dalle 18), venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo (a partire dalle 12) in via Don Giovanni Minzoni.

La manifestazione

L'International Street Food è la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Un evento itinerante di alta cucina che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale.