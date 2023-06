International Street Food raddoppia: nel fine settimana due tappe nel salernitano

Doppio appuntamento nel salernitano con l'International Street Food nel prossimo fine settimana. La più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, farà tappa a Mercato San Severino (dal 23 al 25 giugno) e a Capaccio Paestum (dal 22 al 25).

Le location

A Capaccio la manifestazione si terrà dal 22 al 25 giugno in Piazza Santini - Viale Padre Pio. A Mercato San Severino, invece, si terrà a Piazza Portanova, nel parcheggio del Teatro Comunale. L'International Street Food sarà allestito nel Parcheggio Via D’Annunzio, nello spazio Antistante lo stadio Matteo Covone. Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.