Il raduno dei golosi: l'International Street Food fa tappa a Pagani

Si terrà a Pagani la 66esima tappa della sesta edizione dell'International Street food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, in collaborazione con Anva Regione Campania e con il Comune di Pagani.

L'evento

L'appuntamento è fissato per sabato 5 e domenica 6 novembre (dalle ore 12) presso l’Arena Pignataro in Via San Domenico. L'International Street Food è il più grande evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi e i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale.