Nuova tappa salernitana per l'International Street Food

Dopo il grande successo di pubblico delle prime trentasei tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 1 milione e 200 mila visitatori, la settima edizione dell’International Street Food arriva a Polla. La 38esimo tappa di questo importante evento itinerante, che vanta il patrocinio del Comune di Polla, si svolgerà da venerdì 12 maggio a domenica 14 maggio in Piazza Monsignor Antonio Forte (venerdì ore 18-24, sabato e domenica ore 12.00 alle 24.00).

Il programma

Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Sarà possibile gustare: gli hamburgher di Fassona, di cinghiale, di Angus, le bombette pugliesi, la pizza napoletana, il caciocavallo impiccato, gli arrosticini, o pere e 'o musso, i donuts americani, la cucina argentina, la cucina siciliana, il panuozzo di Gragnano, la frittura di pesce, una serie di birrifici di eccellenza sia italiani che stranieri e molto altro. Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di Paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. “Siamo giunti al settimo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’International Street Food è tutto questo e altro ancora: con i nostri eventi intendiamo infatti valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L'entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia. Siamo per questo sicuri che la nuova edizione 2023 sarà un nuovo successo”, afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food e presidente dell’A.I.R.S.- Confartigianato Imprese, l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada.