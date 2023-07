Orario non disponibile

Il borgo di Ispani ospita “Lenzuola d’Arte”, la collettiva artistica che dal 21 luglio al 21 settembre 2023 sarà allestita tra i vicoli e le piazzette.

L'evento

Organizzata e ideata dall’omonima associazione “Lenzuola d’Arte”, con Gerardo Bisogni ed Enrico Visconti, durante la kermesse veranno esposte circa sessanta le opere in mostra per altrettanti singoli progetti d’arte che intrecciano colori, forme, progetti e messaggi di pace e di speranza. L’evento gode del patrocinio del Comune di Ispani, l’organizzazione di Ispani Inn Resort e La cantinella sul mare e la direzione artistica di Lenzuola d’Arte - Associazione Artistica.“Lenzuola d'Arte è una grande installazione a cielo aperto, dove la pluralità dei contenuti e degli stili pittorici, valorizzano un ambiente già di suo ricco di storia e fascino, ponendosi in dialogo anche con doni e capricci atmosferici che, tra delicate luci mattutine e soffusi bagliori dell'imbrunire, tra brezze leggere e venti bizzosi, sapranno ulteriormente impreziosire questi atipici teleri, inventando inattese cromie e scolpendo forme nuove e sempre nascenti nel vento”.

La cerimonia di inaugurazione è fissata per il giorno venerdì 21 luglio alle ore 19.00, in Largo via Roma. Coordinerà i lavori la giornalista Silvana Scocozza. Intervengono la professoressa Antonella Nigro, critico d'Arte; Gerardo Bisogni, Presidente A.A Lenzuola d'Arte; Mario e Giovanni Riccardi, "Ispani borgo d'Arte". I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco del Comune di Ispani, Francesco Giudice e all’assessore alla cultura, al turismo e spettacolo Antonio Ionnito.