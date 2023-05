Salerno Jazz & Pop Festival: il programma dell'edizione 2023

Presentata questa mattina l'edizione 2023 della rassegna Salerno Jazz & Pop Festival, organizzata dal Conservatorio ‘G. Martucci’ di Salerno e in programma al Teatro Augusteo dal 19 al 21 maggio.

Il programma

Tre serate di grande musica che si apriranno venerdì 19 maggio alle 21 con Guglielmo Guglielmi e la "Martucci new jazz generation". A seguire, alle 21.30, Paolo Fresu ed il suo Devil Quartet, composto da Bebo Ferra (chiterra), Paolino Della Porta (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria). Sabato 20 maggio toccherà ad uno dei più grandi cantautori italiani: Ron. Accompagnato da Giuseppe Tassoni (tastiere), Roberto Galinelli (basso), Matteo Di Francesco (batteria), Roberto Di Virgilio (chitarre) e Stefania Tasca (cori, piano e chitarra), Ron ripercorrerà la sua lunga carriera presentando anche i brani del suo ultimo albu, "Sono un figlio". A chiudere il festival, domenica 21 maggio, ci sarà prima il live set dedicato a Pino Daniele di Sandro Deidda e poi, dalle 21.30, il concerto di Marco Zurzolo.

La presentazione

"Una tre giorni che non deluderà gli appassionati. Come amministrazione supportiamo con grande impegno tale manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione. Il rapporto con uno dei Conservatori più importanti d'Italia è importante" ha spiegato il consigliere delegato alla Cultura, Ermanno Guerra. "La collaborazione con le istituzioni culturali del territorio va cercata e coltivata sempre di più" ha aggiunto. Protagonisti assoluti della kermesse, oltre ai grandi nomi che saliranno sul palco, saranno i ragazzi del Conservatorio: "Anche per questa edizione - ha spiegato il direttore Fulvio Maffia - abbiamo mantenuto intatta la nostra caratteristica. Ogni serata, infatti, sarà aperta dai musicisti del Conservatorio". "Il Festival - ha concluso il presidente del Conservatorio, Luciano Provenza - è il simbolo di una tradizione che dura da oltre decennio e conferma la vitalità del Conservatorio, che non si ferma alla città di Salerno ma organizza eventi nelle città limitrofe. La musica è uno giovamento straordinario per l'anima così come la ginnastica lo è per il corpo".