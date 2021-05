Family show al teatro delle Arti: in scena "Jesper, il postino di Santa Klaus"

Prosegue il Family show al teatro delle Arti di Salerno: il 9 maggio, la Compagnia dell'Arte porterà in scena "Jesper, il postino di Santa Klaus".

La storia

Non c’è persona vivente sul globo che non sappia chi sia la persona più impegnata nel mese di dicembre: si tratta di Babbo Natale. Lui non lavora da solo, ma è supportato da elfi e dalla dolcissima moglie. Prima e dopo l’operazione della consegna dei regali, deve verificare che tutto sia ok nella fabbrica dei giocattoli e che le poste speciali di Babbo Natale funzionino alla perfezione. Le renne devono essere in forma e ben nutrite. Elfo scorderello, uno dei quattro fidati elfi di Babbo, perde un ciondolo prezioso che verrà ritrovato da Mamma Natale. Improvvisamente l’elfo realizza di aver combinato un grande pasticcio. Nel ciondolo aveva conservato una lettera molto speciale. È la lettera di un bimbo rimasto orfano di padre e madre e che vive con i suoi nonni. Il bimbo, come regalo di Natale, aveva chiesto un trenino e la possibilità di mandare un bacio ai suoi genitori. L’ultimo regalo che aveva ricevuto era un cappellino giallo regalatogli proprio dalla madre, dal quale non si separava mai. Elfo scorderello, agitatissimo, racconta tutto a Babbo e agli altri.

I dettagli

La programmazione prevede spettacoli fino al 6 giugno. Biglietto d'ingresso 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Informazioni e prenotazioni con una e-mail indirizzata a compagniadellarte@libero.it oppure contattando il numero telefonico 3883689548.

Gli altri spettacoli

Il 23 maggio, è il turno di "Anastasia - Tra storia e leggenda". Il 30 maggio, lo spettacolo in programma sarà "Aurora:bella addormentata". Il 6 giugno, gran finale con "Il principe d'Egitto".