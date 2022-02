L'anima di...: la mostra ad Eboli

Mostra d’arte contemporanea L’anima di … a cura di Samanta Valente- Spazio Eventi galleria d’arte presso MOA – Museum of operation Avalanche



L’evento L’anima di.. organizzato da Spazio Eventi galleria d’arte, nella figura della curatrice Samanta Valente in collaborazione Mo’art Circolo Culturale e Sophis associazione, presso il Museo Moa –Museum of operation Avalanche di Eboli in provincia di Salerno dal 5 al 20 marzo, sarà inaugurato il 5 marzo alle ore 19,00 alla presenza della direzione del museo.

“Quando conoscerò la tua anima dipingerò i tuo occhi” diceva Amedeo Modigliani e riconducendosi al pensiero del grande Maestro la curatrice con “L’anima di…” vuole trasmettere le emozioni contenute nelle opere d’arte realizzate dai seguenti artisti: Stefano Borgato, Federico Bramati (Febra), Ivano Chiavarino, Vincenzo Franco (Anima Bulimica), Silvia Guglielmi, Giovanni Losarno, Emanuela Lo Presti, Paola Margiotta, Franca Pagliuso, Silvana Spampinato, Assunta Tammaro, Ada Valisena.

Ogni lavoro presentato contiene l’anima dell’artista nell’attimo stesso dell’esecuzione. Sogni, pensieri, desideri e vicissitudini che motivano i vari personaggi dell’arte a portare al pubblico tradotte in immagini le proprie sensazioni del quotidiano. Tecniche artistiche studiate dalla curatrice che ha selezionato con attenzione le opere raccolte in una mostra collettiva per avvalorare l’individualità dell’artista verso l’esterno e contemporaneamente adornare le meravigliose sale della struttura ospitante.

Un museo per non dimenticare un pezzo della storia italiana che ha segnato i territori e le anime locali e una contaminazione degli spazi per far ricordare il passato, permettendo ad artisti contemporanei di manifestare le proprie tristezze, gioie e allegrie. Unicità della struttura e creatività artistica in una collettiva per stimolare i visitatori nella riflessione delle anime che hanno perso la vita nel passato e nel conoscere le anime degli artisti che si palesano nella loro arte con la speranza di un mondo migliore.

M.O.A. – Museo dell’Operazione Avalanche è situato nelle sale del complesso monumentale di Sant’Antonio ed è stato inaugurato nella giornata di commemorazione dello Sbarco Alleato avvenuto il 9 settembre 1943. Il complesso situato nel centro antico della città di Eboli e sede della documentazione dello Sbarco Alleato sulle Coste del Sele. Un evento che ha cambiato la storia e le sorti della guerra mondiale. Il Museo è ubicato in via S. Antonio a Eboli.



MARIA TERESA BERETTA

Ufficio stampa



Info: +39 3273987891 – spazioeventigalleriarte@gmail.com