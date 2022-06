La penisola del tesoro: la Campania ospita l'escursione Touring Club

Sabato 11 e domenica 12 giugno, la Campania ospiterà l'evento nazionale del Touring Club Italiano 'La Penisola del Tesoro' lungo il Cammino di San Nilo all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per sensibilizzare abitanti e turisti a vivere un'esperienza di profonda conoscenza e valorizzazione del territorio.

Lo scenario

I cammini sono percorsi reali e ideali che uniscono persone, storie, attività produttive del territorio e che concorrono alla creazione dell'identità italiana. Il Touring Club Italiano, all'interno del programma 'Cammini e percorsi' e in virtù del protocollo d'intesa firmato con il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni intende rafforzare le azioni di valorizzazione e proporre la certificazione del Cammino di San Nilo in Campania. L'iniziativa, presentata in conferenza stampa nella sala Nassiriya del Consiglio regionale della Campania, sarà anche l'occasione per fare il punto sulla programmazione turistica e sulla proposta di legge regionale sui cammini e sugli itinerari culturali a cura del consigliere regionale e commissario del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino. Insieme a Pellegrino relatori Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Giovanni Mensorio, presidente della commissione Turismo della Regione Campania; Cono D'Elia, già vicepresidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e vicesindaco del Comune di Morigerati Bandiera Arancione; Giovanni Pandolfo, consigliere nazionale del Touring Club Italiano e console regionale per la Campania; Enrico Andria, console del Touring Club Italiano e coordinatore del Club di Territorio di Salerno; Secondo Squizzato, console del Touring Club Italiano per la Costiera Amalfitana e responsabile della manifestazione sul Cammino di San Nilo; Settimio Rienzo, ideatore del progetto Cammini Bizantini e vicepresidente associazione Gazania Aps.