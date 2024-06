La cantina sistina a Licusati

Il 13 luglio 2024, a partire dalle ore 18:00, a Licusati in provincia di Salerno, Il Concorso d’Arte “C. Caputo” in collaborazione con l’Azienda Agricola “Donna Clara” presenta un progetto artistico-culturale unico nel Cilento: “LA CANTINA SISTINA”.

Durante l’Evento sarà possibile ammirare e interagire con quattro talentuosi artisti che affrescheranno le pareti interne della cantina “Donna Clara”, i loro nomi sono Anna Sorrentino (Scario), Emanuele Sabatino (San Rufo), Giuseppe Pelosi (Avellino) e Mario Ettorre (Licusati), gli artisti daranno vita ad un inebriante spettacolo tutto dal vivo.

Tra un bicchiere di vino e del buon cibo, accompagnati dalla musica live, il visitatore potrà liberamente passeggiare nell’ampio giardino dell’Azienda che, per l’occasione, ospiterà mostre d’arte, mercatini artigianali e la presentazione del libro "Patrimonio Culturale del Cilento. Antropologia, Storia e Religiosità nei viaggi della memoria", a cura di L. Gravina ed E. Martuscelli



L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito, venite a Licusati a scoprire “LA CANTINA SISTINA”, vi ubriacherete di arte!