Musikattiva festeggia il decennale: serata di divertimento e aggregazione a Matierno

L’Associazione di promozione sociale Musikattiva, ente del terzo settore ente che dal 2012 opera sul territorio salernitano in partenariato con l’Ambito S5 e il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, festeggia dieci anni di attività.

La festa



In occasione di questo anniversario, si organizzerà una giornata dedicata alla Musica, all’Aggregazione e all'inclusione sociale

La manifestazione si terrà sbato 28 maggio presso il Centro Polifunzionale e Aggregativo Matierno (via degli Etruschi snc – ex scuola elementare) a partire dalle ore 16.30. L’evento sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza i risultati delle attività sociali svolte in questi anni. La manifestazione sarà così articolata: saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola De Roberto; concerto degli iscritti ai laboratori del progetto "Matierno Social Music"; esibizione danza e canto degli iscritti al laboratorio inclusivo "Arbostella Social Lab"; esibizione dell'orchestra inclusiva, laboratorio del progetto "Social Recording Studio"

esibizione degli iscritti ai laboratori Teatrali/Musicali del progetto "Musical nei quartieri" in collaborazione con L'Aps Incantastorie;

esibizione del Coro di Matierno in collaborazione con il Centro Enzo Sacco, laboratori creativi ( in collaborazione con Piccole Tentazioni di Annalisa De Martino.