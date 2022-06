Rocce, microscopi, argilla: le grotte di Pertosa ospitano laboratori per bambini

Indirizzo non disponibile

Conclusa la prima fase del progetto S.c.R.I.G.N.O. – eSplorare il territorio come risorsa, identità, gioco, natura e opportunità che ha visto la partecipazione di oltre 30 ragazzi e ragazze a 24 incontri, comincia nelle grotte di Pertosa-Auletta, domenica 19 giugno, la seconda fase “Giocare ed esplorare – Diventare un turista consapevole”.

Il programma

La seconda fase è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 12 anni del territorio ma anche e soprattutto ai piccoli visitatori che arrivano alle Grotte di Pertosa-Auletta e ai Musei MIdA. Saranno 10 giornate, da giugno a settembre, programmate secondo un calendario tematico e le attività si svolgeranno al Museo del Suolo, al Museo Speleo Archeologico e all’aperto, nei giardini antistanti le Grotte. Si comincia domenica 19 giugno con laboratori e attività legate alle rocce: grazie al nuovo allestimento del Museo del Suolo, le docenti Rosangela Addesso, Simona Cafaro e Filomena Papaleo inizieranno con i piccoli partecipanti un viaggio alla scoperta dei mattoni della crosta terrestre. Le osserveranno ad occhio nudo, ne comprenderanno le caratteristiche e ne apprezzeranno il fascino. Seguiranno attività alla scoperta di: raccolta differenziata, macinazione dei cereali, microscopi, lavorazione dell'argilla, pigmenti, il compostaggio, il suolo, e i minerali.

Info utili

I laboratori sono gratuiti e si svolgeranno dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Per partecipare è necessario prenotare al numero 0975397037 o scrivendo a prenotazioni@fondazionemida.it. Ad ogni partecipante verrà dato in regalo uno “scrigno”, un kit per diventare esploratori e turisti consapevoli e sostenibili.