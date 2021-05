Laboratorio "ricette sprint" per bambini: tutte le istruzioni per partecipare on line

8 euro per bambino oppure 10 euro per famiglia, a prescindere dal numero dei partecipanti

Prezzo 8 euro per bambino oppure 10 euro per famiglia, a prescindere dal numero dei partecipanti

Ripartono i corsi di cucina on line per bambini, a cura di Delizia divina. I prossimi laboratori - tema fantasie di pasta sfoglia e ricette sprint - sono in programma rispettivamentre il 15 e il 22 maggio dalle ore 17.30 alle 18.30. I bambini preparano ricette, imparano e si divertono cucinando. Entreranno in una sorta di aula virtuale attraverso l'invio di un link cui collegarsi via computer o cellulare.

I dettagli

Saranno preparare ricette finalizzate alla creazione della pasta sfoglia, il 15 maggio, e veloci, il 22 maggio, per accontentare la loro fame anche quando c'è poco tempo per cucinare. E' possibile prenotare il posto anche nel seguente modo: https://fiorellabasso.wixsite.com/corsideliziadivina

Info utili

I laboratori on line sono adatti ai bambini dai 3 ai 12 anni con il supporto di un adulto. L'incontro avviene tramite la piattaforma Google meet e in anticipo saranno indicati gli ingredienti che servono e tutto l'occorrente. Il costo di ogni laboratorio è di 8 euro o 10 euro a famiglia indipendentemente dal numero di partecipanti. Si possono prenotare anche corsi di gruppo ad esempio per gruppi di amici che vogliono vivere insieme un esperienza in cucina o che vogliono riunirsi attraverso un corso di cucina online perchè abitano lontano. Disponibili anche lezioni individuali da concordare con un minimo di 3 lezioni al costo di 27 euro.

La foto che pubblichiamo è tratta dalla pagina Fb "Delizia divina"