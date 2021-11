Babbo Natale e il laboratorio dei bambini: Tenuta Sorvillo spalanca le porte alla solidarietà

I doni si ricevono ma è bello anche farli agli altri, soprattutto ai meno fortunati. Con questo spirito di accoglienza e solidarietà si svolgerà il 4 dicembre, nella Tenuta Sorvillo, in via Lago Carezza, a Pontecagnano Faiano, il laboratorio "Sos, cercasi aiutanti di Babbo Natale".

L'obiettivo

Il laboratorio, che è gratuito, consiste nel portare un giocattolo "dimenticato" da incartare insieme a Natalina per donarlo ai bambini di una casa famiglia. Lo scopo è sensibilizzare i bambini a donare e non solo a ricevere, soprattutto in questo periodo. Durante il laboratorio sarà letto un libro, incartato un regalo e creato un lavoretto natalizio.

Info utili

Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 089203467. Illaboratorio si svolgerà dalle ore 13 alle 16. E' gratuito dai 4 anni in poi, solo con prenotazione. E' possibile contattare per informazioni e prenotazioni anche il numero Whatsapp 3392493244.