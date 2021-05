Saremo Alberi ospita i laboratori di cucina: raduno dei creativi

L'appuntamento è fissato il 4 giugno, dalle ore 17 alle 19.45, nella libroteca di via Santa Margherita, a Salerno. Piccoli golosi con le mani in pasta

Saremo Alberi ospita piccoli golosi con le mani in pasta: il 4 giugno, spazio ai laboratori di cucina. L'appuntamento è fissato dalle ore 17 alle 19.45, nella libroteca di via Santa Margherita, a Salerno.

I dettagli

Tante storie, un laboratorio di cucina e una speciale merenda da gustare insieme. L'ingresso è di 12 euro per i non soci e di 10 euro per i soci. Per info e prenotazioni, è possibile contattare Saremo Alberi sui propri canali social oppure ai numeri 3202157333 e 3494955077 per prenotare il proprio turno. Le attività si terranno all'aperto, nel rispetto delle normative sanitarie di sicurezza.