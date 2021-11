Natale è nell'aria: appuntamento con il laboratorio di riciclo creativo da "Nonno Vito"

Mentre gli adulti pranzano, i bambini giocano. Si terrà il 14 novembre, dalle 14 alle 15:30, solo su prenotazione, il laboratorio di riciclo creativo gratuito per bambini di tutte le età, presso il club gastronomico Casa di Nonno Vito di Pontecagnano, in via Tenuta Sorvillo. L'obiettivo è sensibilizzare i più piccoli al materiale di riciclo quale occasione migliore di creare una decorazione fatta a mano. per addobbare l’albero di Natale.

Il club è completamente immerso nel verde con aree giochi e piccola fattoria. I prodotti utilizzati per la ristorazione sono in buona parte a km0, con la specialità della pasta fatta rigorosamente a mano. Info: 089203467