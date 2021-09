Recitazione e creazione del personaggio: il teatro La Ribalta organizza corsi a Salerno

Il teatro La Ribalta di Salerno ha organizzato "C'era una volta", il laboratorio per bambini, rivolto a corsisti da 8 a 12 anni. Il corso di teatro per ragazzi "Over the rainbow è invece rivolto a ragazzi da 13 a 18 anni. Sono condotti da Valentina Mustaro e Antonio Carmando.

Il programma

Prevede improvvisazione, utilizzo della fantasia, impostazione della voce e dizione, gestione delle emozioni, creazione del personaggio, messa in scena. Si comincia il 4 ottobre, i corsi si terranno dalle ore 18.30 alle 20, primo gruppo, il lunedì, e dalle ore 18.30 alle 20, secondo gruppo, il mercoledì. I gruppi sono a numerco chiuso.