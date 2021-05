Festa della ceramica: raduno dei creativi, laboratori a Vietri sul Mare

12 euro per gli adulti, 10 euro per bambini e ragazzi, fino a 16 anni. Sarà applicato uno sconto per gruppi di 4 persone.

Anche quest'anno è in arrivo la festa della ceramica, il 15 e 16 maggio. Due giorni di esposizioni, incontri e festeggiamenti dell’arte della ceramica. Partecipa anche Vietri sul Mare (in allestimento il programma a Cava de’ Tirreni, al momento della nostra pubblicazione).

I dettagli

A Vietri, capitale della ceramica nel Salernitano, è prevista presso Pulcinella Sciòroom APS ( un’ora di modellazione dell’argilla per creare un animaletto, adatto a tutti a partire dai 5 anni in su. Massimo 10 partecipanti. Quattro turni: ore 10.30-11.30, ore 12-13, ore 15-16, ore 16.30-17.30. Prenotazione necessaria, insieme all’utilizzo della mascherina. I laboratori, nel rispetto del distanziamento e dei protocolli Covid, si svolgeranno all’aperto. I costi: 12 euro per gli adulti, 10 euro per bambini e ragazzi, fino a 16 anni. Sarà applicato uno sconto per gruppi di 4 persone.

Gli altri appuntamenti

Da maggio, inoltre, ogni mercoledì dalle ore 17 alle 18, massimo 10 partecipanti. Ogni sabato, dalle ore 18 alle 19, speciale per gruppi: partecipanti minimo 4 e massimo 10. Per informazioni: Pulcinella Sciòroom APS, telefono 3381398074 oppure inviare una e-mail all’indirizzo pulcinellaceramics@gmail.com