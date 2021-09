"Le Voci di Dentro" in scena al Cinema Teatro San Demetrio, ricavato devoluto in beneficenza

Gli attori della compagnia "Le Voci di Dentro" calcheranno le tavole del cinema-teatro San Demetrio di via Dalmazia, il 1° e l'8 ottobre alle ore 20.30

Tutto pronto per "Le voci di Dentro" di Eduardo De Fiippo che sarà messo in scena dalla compagnia che prende il nome proprio dall'opera, per la regia di Gioacchino Reggiani.

L'appuntamento

Gli attori della compagnia "Le Voci di Dentro", dunque, calcheranno le tavole del cinema-teatro San Demetrio di via Dalmazia, il 1° e l'8 ottobre alle ore 20.30. Per assistere allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione: è possibile contattare il 3382429640.

Il fine solidale

Il ricavato sarà devoluto alla mensa dei poveri e alla Domus Misericordiae di Brignano che ospita i detenuti per la pena alternativa al carcere. Da non perdere.