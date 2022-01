L'Epifania della Lega Navale: i Re Magi arrivano dal mare

Una giornata all’insegna della solidarietà per festeggiare l’Epifania alla Lega Navale Italiana di Salerno. Oggi, mercoledì 5 gennaio, comincia un nuovo anno di manifestazioni e iniziative per il rispetto dell’ambiente, la promozione degli sport nautici e della cultura marinara e soprattutto a favore delle categorie svantaggiate e delle associazioni di volontariato che caratterizzano l’attività della Lega Navale.

Il programma

Alle ore 18, è previsto uno spettacolo denominato "Il tempo e il rito", che prevede la rappresentazione della natività e l'arrivo dei Re Magi dal mare, venuti in adorazione del Bambin Gesù. A fare da sottofondo l’esecuzione delle tradizionali musiche da parte di un’ensemble di zampogne. La manifestazione si conclude con l’aspetto solidale, che consiste nella distribuzione di doni offerti dalla Lega Navale ai bambini seguiti dall’Associazione “Fili d’Erba”. La Lega Navale di Salerno ospiterà la manifestazione nello spazio antistante la sede al Porto Masuccio Salernitano in Piazza della Concordia, grazie alla partecipazione dell'Associazione Culturale Demoetnoantropologica "Castellani", impegnata nel recupero, la salvaguardia e la fruizione delle tradizioni popolari e della Associazione "Fili d’erba", che realizza servizi e progetti socio-educativi rivolti a minori, giovani e alle loro famiglie di appartenenza, con particolare riguardo per quelli in condizioni di disagio. La manifestazione sarà svolta interamente all’aperto, a partire dalle ore 18, rispettando i protocolli sanitari vigenti in modo da garantire la massima sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid.