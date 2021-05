Tornano le iniziative solidali “Legati” organizzate dalla Lega Navale e dai suoi partners

Domenica 9 maggio, a partire dalle ore 09.00, tornano le iniziative solidali Legati, organizzate dalla Lega Navale di Salerno e dai suoi partners. Un'intera mattinata dedicato al prossimo accompagnata dalle melodie del gruppo musicale Enseble Lirico Italiano.

L'iniziativa

In particolare, durante la mattinata, S.O.Solidarietà Onlus delizierà gli ospiti con una colazione ricca di latte, caffè, biscotti, plum cake e muffin. Le donazioni raccolte andranno a favore delle mamme e dei bambini che l’associazione assiste. Ci sarà, poi, la possibilità di acquistare l’azalea della Fondazione Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) e fare beneficenza per la ricerca sul cancro. La LNDC Animal Protection ha preparato alcuni gadget solidali per l’occasione e il ricavato andrà in beneficenza per aiutare cani e mici in difficoltà. L’Istituto Superiore di Istruzione Giovanni XXXIII, infine, presenterà le attività della scuola con una open day tutta da vivere.