“I legionari nella provincia del Principato Citeriore”: è tutto pronto per la presentazione del libro

“I legionari nella provincia del Principato Citeriore” è il titolo del volume del tenente colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, edito da Pasquale D’Arco, che sarà presentato venerdì 24 settembre, a Salerno, alle ore 18, nella Sala conferenze dell’Associazione Salernitani doc in via Enrico Bottiglieri 17.

Ai saluti del presidente dell’Associazione Salernitani DOC, Massimo Staglioli, della componente della presidenza nazionale Movimento Cristiano Lavoratori, Maria Rosaria Pilla e dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e consigliere regionale della Campania, Nino Savastano, seguirà la presentazione alla quale interverranno, oltre all’autore, la direttrice dell’Archivio di Stato di Salerno, Fernanda Maria Volpe, il professore associato di Storia Contemporanea dell’Università di Salerno, Alfonso Conte e il magnifico rettore dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento, Giuseppe Acocella. Modera il giornalista Giuseppe Manzo. L’evento è organizzato, nel rispetto delle norme antiCovid-19, dall’Associazione Salernitani Doc in collaborazione con il Movimento Cristiano Lavoratori e si avvale anche del patrocinio morale del Comune di Salerno. Il libro di Crivellotto esamina l’azione riformatrice svolta prima dal Bonaparte e poi da Murat per assicurare una tutela dell’ordine sociale nella provincia salernitana del Principato Citra.Il Decennio francese (1806-1815) fu una stagione che promise ed in parte attuo’ le prime riforme moderne nel Regno di Napoli, prima fra tutte quella riguardante l’eversione della feudalità che modificò profondamente l’assetto agrario del Mezzogiorno.