La cultura al tempo del Covid: letture per bambini con Marcovaldo

Letture per bambini presso Marcovaldo Libreria, a Cava de' Tirreni. I piccoli, nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-Covid, si tratterranno in compagnia di Flavia D'Aiello.

I dettagli

Che cosa è successo il giorno che un generale ha deciso che "di qui non si passa, perché quella pagina è solo per me"? Con questa domanda, gli organizzatori introducono al tema della giornata e all'argomento del libro. La storia sarà raccontata il 25 aprile alle 11:30. I bambini scopriranno che "a volte bisogna disobbedire". Posti disponibili contattando il numero telefonico 3284163102.