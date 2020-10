I libri e le storie Marcovaldo: tutto pronto per un nuovo appuntamento

Dopo il successo dello scorso sabato, la libreria Marcovaldo di Cava de' Tirreni replica per i bambini che sono rimasti fuori date le restrizioni sul numero dei partecipanti. Appuntamento sabato 17 ottobre alle ore 19.

Il programma

Le meravigliose favole di Esopo hanno ancora oggi molto da insegnare, infatti contengono sempre un insegnamento morale facile da comprendere anche per i più piccoli. Casa Teatro presenta uno spettacolo di luci e ombre per raccontare le storie di Esopo in una maniera nuova e magica. Il raduno avverrà nel cortile della libreria ma gli organizzatori precisano "per trasformato il contesto in un silenzioso e misterioso teatro" occorrerà anche l'aiuto delle condizioni meteo.

Info utili

I posti a sedere saranno distanziati e sono limitati. I bambini di età maggiore di 6 anni dovranno indossare la mascherina. Per tutto il pubblico da 4 anni in su. Costo: 10 euro. Per ragioni di spazio, si consiglia ai genitori di attendere all’esterno del portone. Prenotazione obbligatoria inviando scrivendo anche su Whatsapp al numero telefonico 3284163102.