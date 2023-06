"Ti serve uno bravo” alla prima serata di LibrialBorgo a Sanza

Un ritorno atteso, quello di LibrialBorgo, per la comunità di Sanza, il format letterario di grande successo che vede protagonisti nei vicoli del borgo, scrittori e giornalisti di profilo nazionale ed internazionale, impegnati in un confronto di lettura e critica da parte del vasto pubblico presente. Dopo il successo assoluto delle scorse edizioni prede il via l’estate letteraria sanzese con il primo appuntamento di LibrialBorgo 2023. Sabato 8 luglio 2023 in piazza Guglielmo Marconi arriva: "Ti serve uno bravo. Manuale d'amore per pazienti di psicologi, psicoterapisti e strizzacervelli" (Jack Edizioni), firmato dal giornalista e scrittore napoletano Luca Maurelli. “E’ l’iniziativa culturale di punta del nostro programma di valorizzazione del borgo di Sanza – ha sottolineato il sindaco Vittorio Esposito – un format apprezzato dai partecipanti che sono cresciuti sempre più negli anni. Affidare la lettura di brani di un libro ai cittadini e poi favorire un dialogo tra gli ospiti e l’autore del testo, si è dimostrato essere una grande intuizione apprezzatissima dai nostri concittadini” ha aggiunto il sindaco Esposito.

Un gradito ritorno a Sanza per il giornalista e scrittore Luca Maurelli che aveva già presentato nel 2021, in anteprima a Sanza il suo: “Io vedo il mare. La vera storia di Simon Gautier che si smarrì con Dostoevskij su un sentiero del Cilento”. Quest’anno il ritorno a LibrialBorgo sarà con il suo ultimo lavoro: "Ti serve uno bravo. Manuale d'amore per pazienti di psicologi, psicoterapisti e strizzacervelli" (Jack Edizioni). L'autore analizza le "trappole" e le possibilità inesplorate di una seduta dal terapista e viaggia con i racconti e con le suggestioni nelle stanze dove si consumano le sedute di psicoanalisi e psicoterapia svelando aspetti umani, debolezze e retroscena del rapporto a due e scavando anche nelle diverse tipologie di approccio degli analisti, osservati e "diagnosticati" dal paziente stesso. Con quale domanda si apre una seduta? Al terapista interessa davvero la felicità del paziente? E da lui cosa impara? Che succede se il terapeuta sbadiglia? E se si arrabbia e vi caccia? Cosa c'è dietro il boom della psicoterapia in Italia? In piazza Guglielmo Marconi, a Sanza (SA) dalle ore 20.00, il giornalista Lorenzo Peluso ne parlerà con l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Sanza, Marianna Citera; l’Assistente Sociale, Mirella Carucci; Andrea Raguzzino, editore Jack Edizioni; Veronica Benincasa, psicologa; Vittorio Esposito, Sindaco di Sanza; l’autore, il giornalista Luca Maurelli. Introdurrà la serata la delegata alla Cultura del Comune di Sanza, Marisa Vitolo. Il dolce suono dell’arpa, pizzicata dal Maestro Giuseppe Romano, accompagnerà la serata.

Luca Maurelli (1969, giornalista professionista (Il Tempo, Il Roma, Reuters, Libero, Rai Tg2, L'Espresso, Panorama, il Secolo d'Italia) ha scritto con Giuseppe Pedersoli "L'oro del Pibe, paradossi e ingiustizie del fisco italiano" (Esi, 2008) sulle vicissitudini giudiziari e fiscali di Diego Armando Maradona, "Al mio Paese- Sette vizi, una sola Italia" (di Melania Petriello, AA.VV. Edimedia, 2012), "Viaggio al centro della notte" (Guida Editori, 2018), da cui è nato un progetto di testimonianza sociale sui temi dell'alcolismo e della droga nelle scuole premiato con un'alta onorificenza del Quirinale. Nel 2021 ha pubblicato "Io vedo il mare: la vera storia di Simon Gautier che si smarrì su un sentiero del Cilento con Dostoevskji" (Guida Editori) e "La forza dell'amore. Storia di una mamma che combatte senza fare la guerra" (Guida Editori).