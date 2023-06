Baronissi: tanti eventi con "Libro Aperto", il programma del Festival della Letteratura per ragazzi

Tutto pronto a Baronissi da venerdì 9 giugno a domenica 11 giugno, per la seconda edizione di Libro Aperto, Festival della Letteratura per Ragazzi. Dopo il successo dello scorso anno, tutto pronto per la manifestazione che mette al centro le famiglie e i giovanissimi lettori divisi in cinque giurie per fasce di età, dai 7 ai 18 anni. Tutti insieme a Baronissi, in provincia di Salerno, i quasi 800 ragazzi partecipanti - provenienti anche da Barcellona, Roma e Torino - potranno scegliere i libri vincitori nelle varie categorie e vivere un’esperienza unica attraverso le tante iniziative a loro riservate in una kermesse che dà attenzione anche ai temi della sostenibilità ambientale coinvolgendo 35 scuole e ospitando oltre 30 scrittori provenienti da tutta Italia. Il programma 2023 è ricco di eventi tra laboratori creativi, masterclass, spettacoli, incontri con gli autori e con gli ospiti del mondo del cinema, dello sport e dei social, per le strade e i luoghi di Baronissi, dal Parco della Rinascita alla Villa Comunale, dal Convento della Santissima Trinità al Museo Frac, dal Parco Olimpia alla Sala Consiliare.

I dettagli

Realizzata dall’Associazione Libro Aperto e promossa dal Comune di Baronissi (dal 2018 nominato dal MiBAC e dall’ANCI “Città che legge”), dall’Associazione culturale Impronte Poetiche e da Wave Tribe srl, la rassegna - a partecipazione totalmente gratuita e aperta al pubblico e alla cittadinanza - ospiterà le eccellenze autoriali e creative del panorama letterario italiano, nell’ambito del Premio Libro Aperto. Ideata da Angela Albarano, Docente di Italiano e Storia nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed event manager, e fortemente voluta dal Sindaco del Comune di Baronissi Gianfranco Valiante, la manifestazione quest’anno triplica il numero dei giurati coinvolti. Saranno infatti ben cinque le giurie in concorso per un totale di quasi 800 ragazzi dai 7 ai 18 anni. Grande novità di questa seconda edizione la sezione speciale “sport e letteratura”, ideata da Aurelio Viscusi, Co-Founder della manifestazione e CEO dell’agenzia Wave Tribe, e quella dedicata alla poesia ideata da Maria Concetta Dragonetto, autrice, Presidente dell’Associazione Impronte Poetiche e tra i promotori della rassegna. Si parte venerdì 9 con un’anteprima mattutina d’eccezione, nell’Aula delle Lauree “Nicola Cilento” dell’Università degli Studi di Salerno, con il seminario “Educazione alla lettura e nuove tecnologie: sfide e opportunità per una didattica innovativa”, grazie alla collaborazione con il dipartimento DISUFF di UniSa e in sinergia con la presidente Prof.ssa Paola Aiello e il presidente del comitato di selezione Prof. Leonardo Acone. Al focus, dedicato all’innovazione applicata alla Lettura e Didattica Digitale, interverranno - dopo i saluti istituzionali del Prof. Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, del Dott. Gianfranco Valiante, Sindaco del Comune di Baronissi e della Prof.ssa Aiello - il Prof. Acone, il Prof. Stefano Di Tore, la Prof. Angela Albarano, la Dott.ssa Antonella D’Ercole e gli scrittori Manlio Castagna e Gianaluca Caporaso.

Il programma

Ad inaugurare ufficialmente il festival, nel pomeriggio di venerdì, anche la Dott.ssa Lucia Fortini, Assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali della Regione Campania, la Dott.ssa Valeria Fascione, Assessore per la Ricerca, Innovazione e Start up delle Regione Campania, la Dott.ssa Anna Petta, Vicesindaco di Baronissi, il dott. Alfonso Farina, Assessore all’Ambiente del Comune di Baronissi, il dott. Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e Consigliere delegato alle Politiche Culturali della Provincia di Salerno, e il dott. Giuseppe Scialla, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania. Oltre ai numerosi eventi riservati ai ragazzi delle giurie, il 9 giugno alle ore 19 presso il Parco della Rinascita Davide Morosinotto presenta “Il Rinomato catalogo Walker & Dawn” (Mondadori editore). Due gli appuntamenti presso la Villa Comunale: alle ore 18 Manlio Castagna presenta “Draconis Chronicon” (Mondadori editore) mentre alle ore 19 c’è Angelo Coscia in “Fabuliamo”, un gioco per scrivere che trasforma lo scrivere in un gioco. Sempre il 9 giugno, al Convento della Santissima Trinità alle ore 19 Lorenzo Marone presenta “Le madri non dormono mai” (Einaudi editore). Al Museo Frac alle ore 19 Paolo Romano presenta “Io, la Campania. Autobiografia di una regione meravigliosa” (Marlin editore). Appuntamento speciale al Parco della Rinascita dove alle ore 20:15 Giovanna Sannino, attrice rivelazione della serie “Mare Fuori”, incontra i ragazzi delle giurie nell’evento condotto da Manlio Castagna, a lei sarà consegnato il premio Special Talent Libro Aperto Festival 2023. E in chiusura di giornata spazio anche alla caccia al tesoro “Treasure hunt with MyES Salerno”, aperta a tutti dalle 20.00 alla Villa Comunale.

La rassegna torna ancor più ricca di appuntamenti ed incontri anche grazie al prezioso supporto delle realtà istituzionali, a partire dal Ministero del Turismo che ha concesso il patrocinio considerata la coerenza dell’iniziativa con la sua missione istituzionale. La manifestazione è resa possibile anche quest’anno grazie a Comune di Baronissi, Regione Campania, Provincia di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Spot e Salute Campania, CONI e AFSI - Alta Scuola di Formazione Insegnanti, da sempre dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi e dal forte impegno sulla sostenibilità ambientale. A patrocinare la manifestazione anche il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania, nella persona del Dott. Giuseppe Scialla, Psicologo-Psicoterapeuta con specializzazione in Diagnosi Neuropsicologica e terapia riabilitativa nel bambino e nell’adulto e con formazione specialistica in Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Presenti oltre 30 tra ospiti e autori, firme di primo piano della letteratura italiana per bambini e ragazzi, come Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Flavia Moretti, Susanna Mattiangeli, Sergio Olivotti, Fiore Manni, Giuliana Facchini, Pierdomenico Baccalario, Angelo Coscia, Marco Magnone, Flavia Moretti, Gianluca Caporaso, Michele Monteleone, Laura Bonalumi, Alessandro Silva Ferrari, Gennaro Guida, Sabina Guidotti, Paolo Romano, Susanna Mattiangeli, Christian Antonini, Salvatore Vitellino, Mattia Tarantino, Lorenzo Marone e Simonetta Bitasi. Tra le novità di questa seconda edizione, dove non mancheranno contenuti dedicati al tema dell’ambiente e della sostenibilità, anche Libro Aperto Food Experience, evento di marketing territoriale dedicato al food, ideato per valorizzare le eccellenze del territorio e per permettere ai partecipanti della rassegna di scoprire il meglio della gastronomia locale. Tra gli ospiti di Libro Aperto spazio anche alla cultura e allo sport: oltre a Giovanna Sannino sarà presente anche il campione del mondo di Karate Stefano Maniscalco che incontrerà la giuria sport.

La nota