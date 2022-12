Presentazione del libro "Pasolini. Un caso mai chiuso" a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si svolgerà lunedì 19 dicembre alle ore 11:15, presso l'Aula Magna dell'ISS "Genovesi-Da Vinci" di Salerno, la presentazione del volume "Pasolini, un caso mai chiuso" (Round Robin Editore) scritto dall'Avv. Stefano Maccioni ed incentrato sul delitto dello scrittore, poeta e regista Pier Paolo Pasolini avvenuto nella notte del 1 e il 2 Novembre 1975, un delitto tutt'oggi rimasto impunito e su cui mai si è fatta vera luce e le cui circostanze non sono mai state del tutto chiarite. L'Avv. Stefano Maccioni è noto penalista romano (Avvocato penalista e autore. Nel 2009 ha richiesto e ottenuto la riapertura delle indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini. E' stato componente della Commissione Ministeriale per la tutela delle Vittime di reato. Premiato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il suo impegno sociale e civile, ha partecipato come difensore di parte civile a numerosi processi tra i quali: l’omicidio di Stefano Cucchi, la strage di Viareggio, “Mafia capitale”, “Sangue infetto” e l’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.), è autore della postfazione al volume "La Macchinazione" del giornalista e regista David Grieco, libro che è divenuto un film omonimo con un cast d'eccezione, tra cui Massimo Ranieri nel ruolo dello scrittore.

Un evento organizzato in stretta sinergia con il Distretto Lions 108YA, con il Distretto Leo 108YA e con la Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia che è partner dell'iniziativa. Dopo i saluti del Dirigente scolastico Lea Celano, interverranno nei saluti il Coordinatore distrettuale del service "Promozione della cultura nelle comunità locali, in particolare tra i giovani"- Distretto Lions 108YA Paolo Mobrici, il Presidente Distrettuale Distretto Leo 108YA Francesco Aiello, il Presidente del Leo Club Salerno Host Vincenzo Maria Adinolfi, il Consigliere della Fondazione della Fondazione Cassa rurale di Battipaglia Roberto Manzo, Con l'autore discuteranno i giornalisti Stefano Pignataro e Claudia Izzo. Interverrà l'Avv. Luca Di Giacomo. Le conclusioni saranno affidate al Governatore del Distretto Lions 108YA Franco Scarpino. La moderazione sarà affidata alla prof.ssa Pina Masturzo.