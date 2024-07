Salerno, al via la XX edizione della rassegna letteraria “Un libro sotto le stelle”

Prezzo non disponibile

In programma dal 17 luglio al 3 ottobre, la XX edizione della rassegna letteraria #unlibrosottolestelle, che verrà presentato alla stampa mercoledì 10 luglio alle ore 11:00 presso il Porto Turistico Masuccio Salernitano. La manifestazione ideata e promossa dall'Associazione Meridiani – APSS in collaborazione con Travelmar, Circolo Velico Stabia e Baita del Re Resort, si avvale del patrocinio di Rai Campania, Regione Campania, Centro per il libro e la lettura, Amministrazioni comunali di Salerno, di Ottaviano e di Castellammare di Stabia, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, CONI Campania, Comitato Regionale Campania L.N.D.-F.I.G.C, Unione Stampa Sportiva Italiana, Centro Sportivo Italiano - Napoli, della collaborazione della Fondazione Campania dei Festival, del sostegno della Camera di Commercio di Salerno e della media partnership di Rai Radio Live Napoli, del periodico d’informazione il vortice e dell’associazione CanoneInverso - Officina di idee.

Il programma

In attesa di svelare i nominativi dei partecipanti, ecco le date e le location degli incontri:

dal 17 al 19 luglio

Porto Turistico Masuccio Salernitano - Piazza della Concordia - Salerno

ore 19:00: accredito e firmacopie con l’autore;

ore 19:45: partenza con presentazione libro sul traghetto Acquarius con direzione Positano;

ore 21:30: rientro Porto Turistico Masuccio Salernitano.

dal 28 al 30 agosto

Hotel Baita del Re Resort

ore 20:00: cocktail di benvenuto;

ore 20:30: presentazione libro a bordo piscina;

ore 21:45: firmacopie con l’autore.

dal 27 al 29 settembre

Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia

ore 20:00: cocktail di benvenuto;

ore 20:30: presentazione libro in terrazza;

ore 21:45: firmacopie con l’autore.

3 ottobre: ore 10:30 Auditorium Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia e a conclusione dell’evento firmacopie con l’autore.

Al termine di ogni incontro sarà offerto dall’organizzazione un ‘vin d'honneur’.

Per partecipare agli incontri è d’obbligo la prenotazione (fino ad esaurimento posti) tramite e-mail a info@associazionemeridiani.it o al numero +39 339.7686861.

E’ richiesto l’acquisto del libro (almeno una copia per coppia), i cui proventi sono destinati alle case editrici.