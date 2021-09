Cresce l'attesa: Angri ospita Francesco Paolantoni con il suo libro-spettacolo

Finalmente l'attesa è terminata e questa sera, 16 settembre, alle ore 20, in Villa Doria, protagonista della rassegna culturale della Pro Loco sarà Francesco Paolantoni. L'attore torna a vestire i panni dello scrittore con l’ultimo “folle” libro “Mungi da me”.

I dettagli

Un volume, con tanti contenuti multimediali, che si può leggere e quindi anche vedere, grazie ai QR Code sparsi tra le pagine in cui il lettore troverà non solo i suoi cavalli di battaglia, ma tanti inediti, spassosi video e ironiche note vocali. Paolantoni regalerà una serata di dialogo e interazione con il lettore-spettatore, all'insegna del divertimento. La presentazione di un libro, infatti, non solo permette all'autore di far conoscere la propria opera al pubblico, ma è soprattutto è l'occasione per incontrarsi e coltivare i propri interessi. Recuperare la dimensione orale e visiva delle storie descritte e intrecciarle al senso di una comunità sempre più affievolito. Poi è piacevole conoscere un autore, vederlo dal vivo, sentirlo raccontare le curiosità, gli aneddoti, i retroscena relativi al libro.

Sicuramente ne vedremo e sentiremo delle belle.

Info utili



Ingresso gratuito e libero, solo con Green Pass, e con posti a sedere nei limiti delle normative anti-Covid. Si raccomanda di anticiparsi per godere dello spettacolo in prima fila. In caso di pioggia l'evento si svolgerà regolarmente nella Casa del Cittadino che è adiacente alla Villa Comunale.