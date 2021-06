E' stato presentato "Virale": la storia della pandemia nel libro di Michele Landi

Nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città si è svolta la presentazione del libro “Virale”, analisi ragionata dell’emergenza ambientale strettamente interconnessa con l’attuale emergenza sanitaria in corso. E' intervenuto, tra gli altri, il consigliere comunale e presidente della Commissione Bilancio, Fabio Polverino. L'evento è stato organizzato dall'associazione EcoMondo.

I dettagli

"Iniziativa voluta da Michele Landi, che durante la pandemia si è messo in gioco, ha scritto il libro e ha raccontato la propria esperienza - ha spiegato il consigliere Polverino - Grazie all'avvocato Landi, si ammira coraggio, voglia di mettersi a disposizione degli altri. Racconta l'esperienza sociale dei rapporti umani limitati, durante la pandemia. Si pone una domanda: siamo davvero una società pessima? La sua testimonianza racconta il contrario: ha trovato ragazzi e ragazze che vogliono mettersi in gioco per gli altri".

Le testimonianze



Elio Donnarumma, medico specializzando in chirurgia generale: "L'importanza di un approfondimento scientifico sembrava doveroso. Diamo lettura semplice sulle malattie infettive". "E' stato un libro scritto negli ultimi mesi del 2020 - spiega l'autore - l'emergenza sanitaria andava scemando. L'emergenza e la crisi ambientale sono correlate. Uno dei riflessi è la diffusione agevolata delle pandemie".

La scheda

Michele Landi, 27 anni, avvocato. Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno, ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali della stessa Università concludendo il percorso formativo con una tesi in Diritto Dell’Ambiente dal titolo “ Ambiente e diritto: profili evolutivi normativi internazionali ed Europei r attualità amministrativa in Italia”.

Abilitato all’insegnamento e con master in “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti di II grado: metodologie didattiche". Nel 2018 ha fondato e attualmente è presidente di “EcoMondo, Diritto&Ambiente”, associazione di tutela ambientale. Da anni impegnato in attività sociali e politiche, scrive con L’intenzione di offrire una analisi ragionata e chiara della situazione attuale.