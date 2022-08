Torna il Limen Salerno Festival: il programma dei concerti

Terza edizione del Limen Salerno Festival. Appuntamento con il festival dei giovani e delle culture giovedì 1, venerdì 2 e sabato settembre.

Il programma

Tre giorni di concerti e musica live su ben due palchi, mostre a cielo aperto, esposizioni, workshop, varie performance e tante altre attività. Il tutto con un'attenzione particolare all'ambiente, alla sostenibilità ed alla rigenerazione urbana. Protagonista assoluta, come sempre, sarà la musica. Il primo giorno sarà dedicato al rap con artisti come Ivo Preservativo, Vlad e Social Tedio & Vanz De La Cruz ed il collettivo dei Mugiwara Clique. A chiudere la serata Naska & Panetti, due artisti di fama nazionale che spaziano dalla scena musicale emo-trap allo streaming su Twitch con contenuti creativi, eccentrici e provocatori. Il secondo giorno sarà dedicato ai cantautori ed alle bande: Paoli Di Napoli, The Smokerz e Sara Donatone ed i Vandarko. Guest della serata La Maschera, band che si è imposta nel panorama musicale napoletano e nazionale come una delle realtà indipendenti più interessanti e di maggior appeal. Terzo ed ultimo giorno dedicato ai giovani talenti del territorio: Ferix, Vittorio Poli, Antonio Surmonte, Pianoterra, Diblo/Satori e Zetas ed i Fiori di Cadillac. Gran finale del festival affidato a Yosh Whale, i vincitori assoluti di Musicultura 2022, il Festival della canzone popolare e d’autore.