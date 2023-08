Limen Salerno Festival 2023, centinaia di libri "da adottare" con All you can read

Dopo il notevole successo dell’evento svolto a fine maggio, l’sssociazione Limen riproporrà nuovamente “L’All you Can Read”, nell'ambito del festival che si terrà dal 25 al 27 agosto, al Parco dell’Irno. Tra le attività proposte per la nuova edizione del festival, infatti, sarà presente uno stand pieno di libri da portare via con sé. Basterà acquistare la “Limen Bag” e riempirla scegliendo tra i numerosi volumi raccolti, grazie anche alla collaborazione con Salerno Pulita.

Il programma

Nelle tre date del Limen SaFe, dall’apertura dei cancelli alle 17:30, fino all’inizio dei concerti, oltre a trovare migliaia di libri da prendere o scambiare, sarà possibile conoscere le diverse associazioni con cui Limen collabora e ammirare mostre di fotografie, illustrazioni e oggetti a cui l’arte e la creatività hanno dato una nuova vita. Protagonista indiscussa sarà la musica, con ben due palchi: il primo dedicato ai main artist di quest'edizione Morfuco & Tonico70, Lucio Corsi e Bnkr44 e il secondo ad artisti emergenti del nostro territorio.