Torna il Limen Salerno Festival, tra musica e cultura: tra i musicisti confermati i Bnkr44

Torna il Limen Salerno Festival 2023 l'appuntamento dedicato ai giovani e alla cultura. Dal 25 al 27 agosto, nella cornice del Parco dell'Irno, spazio alla musica live con artisti nazionali ma anche emergenti che si alterneranno sui due palchi. Ma non solo. Il Festival, giunto alla quarta edizione, propone anche mostre, workshop, performance artistiche, laboratori di moda e design, momenti di condivisione tra letteratura, cinema e teatro e tante altre attività tutte da scoprire.

L'evento

Il Limen Salerno Festival 2023, promosso e organizzato dall'associazione Limen, vuole essere ancora una volta un'opportunità per tutto il mondo giovanile: sia per chi porterà il proprio talento sul palco ed esporrà le proprie opere ma anche per i tanti che vorranno partecipare e godere della festa dove entusiasmo ed energie positive saranno 'virali'. Tra i nomi già confermati figurano i Bnkr44 che si esibiranno il 27 agosto. Il gruppo, nato nel 2019 in provincia di Firenze ed ospite nella serata delle cover all'ultima edizione del Festival di Sanremo, già vanta milioni di ascoltatori sulle piattaforme streaming e collaborazioni con nomi quali Madame, Rkomi, Ghali, Elisa. I biglietti per assistere alla loro esibizione sono in vendita sul circuito Go2 e a breve sarà possibile acquistarli anche attraverso 18app-Bonus Cultura. E per partecipare, per essere parte attiva del Festival ed entrare a far parte della 'famiglia Limen' sono aperte fino al 15 maggio le Open Call per artisti, volontari, associazioni che desiderano far conoscere i propri progetti. Per candidarsi basta cliccare sul link nella biografia delle pagine social del Festival (https://snipfeed.co/limen?fbclid=PAAaZROP8_XX7nTtE_2lmQ8qJCft46Eu3l9g8fcP9iyK5l_3eFo1QVRqkwJFc). Gli organizzatori puntano a superare le 3mila presenze dello scorso anno anche grazie al nuovo modo di fare cultura e aggregazione che propongono.