Linea d’Ombra: è stato rimandato l'incontro con Valeria Golino

Per motivi di carattere personale, l'incontro di Linea d'Ombra in programma questa sera, 25 ottobre, alla Sala Pasolini di Salerno, con Valeria Golino è rimandato a mercoledì 27 ottobre.

Info utili

Quanti hanno prenotato il posto potranno confermare la presenza entro le ore 14 di domani 26 ottobre inviando una mail a info@lineadombrafestival.it con diritto di prelazione per l'ingresso all'evento. I posti non confermati saranno resi nuovamente disponibili per una nuova prenotazione a partire dalle ore 14.15 sempre di domani.