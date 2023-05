Media Education Factory, Carolina Crescentini ospite dello spin-off di Linea d'Ombra

Venerdì 5 maggio seconda giornata al Teatro Augusteo a Salerno del progetto spin off di Linea d’Ombra Festival il “Media Education Factory 4.0” realizzato nell’ambito del CIPS - Cinema e Immagini per la Scuola, il Piano nazionale di educazione all'immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il programma

L'evento avrà il via alle 10 con la proiezione del film “Yaya e Lennie - the walking liberty”, regia di Alessandro Rak. Un inno alla natura e alla libertà in una grande storia di amicizia che riuscirà a salvare il mondo. A seguire incontro con il regista Alessandro Rak e l’autore della colonna sonora, Dario Sansone. Alle 15.30 Masterclass “Mare fuori cinema dentro”, Storia di un fenomeno creativo e generazionale con il regista Ivan Silvestrini e l’attrice Carolina Crescentini. Alle 21 concerto perfomance “Aneema – songs in E/motion” con Dario Sansone (frontman dei Foja) e Francesco Filippini (illustratore digitale). In questo concept-show, partendo da “Duje Comme Nuje”, singolo tratto dalla colonna sonora del lungometraggio "Yaya e Lennie - The Walking Liberty”, Dario Sansone si cimenta in uno spettacolo che ripercorre i brani del repertorio dei Foja, inclusi in diverse colonne sonore, fondendoli, in un nuovo unicum narrativo ed emozionale, con le illustrazioni in movimento di Francesco Filippini. A moderare tutti gli incontri in programma per il campus è il condirettore artistico del Linea d’Ombra Festival, Boris Sollazzo